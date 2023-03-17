Небензя: Отказ Совбеза ООН дать слово омбудсмену ДНР – «лицемерие и двойные стандарты»

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по гуманитарной ситуации на Украине в пятницу, 17 марта, заявил, что Россия настаивает на выступлении омбудсмена Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарьи Морозовой, однако Совет Безопасности ООН проголосовал против ее выступления, – сообщают СМИ.

Василий Небензя назвал отказ дать слово омбудсмену ДНР Дарье Морозовой. «лицемерием и двойными стандартами» и заявил, что Россия пересмотрит свое отношение к допуску докладчиков на заседания СБ ООН, учитывая поведение США.

«Сожалеем, что ряд делегаций выступил сегодня против предложенного нами докладчика. Видим в этом проявление вопиющего лицемерия и двойных стандартов, когда представителям Донбасса отказывают под надуманными предлогами в праве выступить перед Советом безопасности. Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания», – заявил российский дипломат.

Против выступления Дарьи Морозовой проголосовали восемь стран: Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония. В поддержку – четыре страны: Россия, Бразилия, Гана и Китай, а Габон, Мозамбик и ОАЭ воздержались.

Ранее, военкор ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале написал: «Если Даша Морозова выступит в ООН, это будет удар кувалдой по киевскому реноме. Даша – железная леди Донбасса. Она имеет прямое отношение к вызволению из плена сотен и сотен наших людей. Она может не просто сказать, а срезать. Только бы в ООН ей дали слово».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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