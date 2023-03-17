Евродепутат заявила, что ей отвратительны генералы, посылающие украинцев на смерть ради поставок оружия

Член Европарламента от Ирландии Клер Дэйли во время выступления в пятницу, 17 марта, заявила, что ей отвратительно видеть военных генералов, которые находятся за тысячи километров от поля боя и оправляющие украинцев на смерть, лишь бы продолжать поставки оружия, – сообщает портал Иносми со ссылкой на трансляцию из зала Европарламента.

В ходе своего выступления перед членами Европарламента Клер Дэйли сказала: «Брюссель разжигает конфликт на Украине и демонстрирует постыдное отсутствие сочувствия к людям, которые сталкиваются с его трагическими реалиями. Из-за позиции Запада на полях сражений выжигается целое поколение мужчин. Это же люди! Нынешняя военная риторика не предусматривает сочувствия к обычным людям. Безобразие! Запад спорит о продолжении поставок оружия, лишь бы только конфликт продолжался».

«На Украине выжигается целое поколение мужчин: сыновей, мужей и братьев, которых уже никто не заменит. Нельзя допустить, чтобы это продолжалось вечно! Мне отвратительно видеть вас, военных генералов, сидящих тут и оправляющих этих мужчин на смерть! Меня от вас тошнит! Нам нужен мир и диалог, сколь бы неприятно это ни звучало», – заявила евродепутат.

В завершении выступления член Европарламента от Ирландии напомнила, через что проходят простые граждане Украины «тем, кому не грозит опасность, за тысячи километров от линии фронта».

«В журнале The Economist сообщается о принудительной вербовке по всей стране, и этих неопытных призывников без подготовки посылают на фронт. В то место, которое британский министр назвал конфликтом на истощение уровня Первой мировой войны. Точное количество погибших не разглашается, но, как мы знаем, речь идет, по оценкам, приблизительно о 120 тысячах. Командиры батальонов рассказывают репортерам The Washington Post, что новобранцы массово бегут с позиций. Politico пишет о жесткой борьбе с дезертирством», – процитировала Клер Дэйли членам Европарламента публикации из западных СМИ.

Страсбург, Иван Бабурин

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