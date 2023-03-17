Небензя: Если Запад заинтересован в дальнейших поставках украинского зерна, у него есть два месяца

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза в пятницу, 17 марта, заявил, что у США, Лондона и ЕС есть два месяца на снятие всех санкций, мешающих сельхозэкспорту из России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель России сказал: «Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия из Украины по морскому гумкоридору в своих интересах, то у них есть два месяца, чтобы при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт»

«13 марта мы официально уведомили турецкую и украинскую стороны, что не возражаем против продления после 18 марта действия «зерновой сделки» на 60 дней, то есть до 18 мая. Дальнейшие шаги будут зависеть от прогресса в решении обозначенных нами проблем», – напомнил Василий Небензя и добавил, что «к выполнению так называемой черноморской зерновой инициативы у нас есть много вопросов. Главный из них: почему вдруг она превратилась из гуманитарной в коммерческую? В беднейшие страны поступило не 66% или 65% поставок, как говорили сегодня здесь в этом зале, а всего лишь около 3%».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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