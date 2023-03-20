Мадрид ожидает, что контакт Си Цзиньпина с Путиным послужит прекращению конфликта на Украине

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес по прибытии в Брюссель на встречу глав МИД стран-членов ЕС в понедельник, 20 марта, заявил, что надеется, что личный контакт председателя КНР Си Цзиньпина в ходе визита в Москву с президентом РФ Владимиром Путиным послужит прекращению конфликта на Украине, – сообщает ТАСС.

Испанский дипломат, в частности, сказал: «Мадрид ждет от этой поездки четкого сигнала о том, что Владимир Путин должен отказаться от конфликта. Почти личный контакт, который существует между Владимиром Путиным и председателем Си Цзиньпином, дожен послужить окончательному прекращению конфликта на Украине».

Ранее сегодня начался официальный государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Глава КНР пробудет в России с 20 по 22 марта.

Отметим, что сегодня на первой встрече с Владимиром Путиным в Кремле Си Цзиньпин пожелал российскому лидеру удачи в выборах на пост президента России, которые состоятся 2024 году.

«Я знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выбору. Благодаря вашему сильному руководству за последние годы, Россия добилась значительных успехов в деле достижения успехов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях», – сказал глава КНР президенту России Владимиру Путину во время встречи в Кремле.

Брюссель, Иван Бабурин

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