В порт Таллинна вошел американский ракетный эсминец

Командующий ВМС Эстонии Юри Саски в понедельник, 20 марта, сообщил, что в Таллиннский порт зашел ракетный эсминец военно-морских сил США USS Porter, – сообщают СМИ.

Глава эстонских военно-морских сил заявил: «Приветствуем наших добрых союзников из Соединенных Штатов! Мы продолжаем развивать сотрудничество, подобные визиты являются его неотъемлемой частью».

Также в сообщении ВМС Эстонии говорится, что «корабль военно-морских сил США зашел в эстонский порт для пополнения запасов и подготовки к выполнению последующих задач. Охрану корабля в гавани и на рейде осуществляют сторожевые катера ВМС Эстонии».

Как отмечают эксперты, на вооружении эсминца класса Arleigh Burke Porter находятся торпеды, ракеты различных типов, артиллерийские и пулеметные системы. На нем дислоцированы вертолеты класса MH-60R Sea Hawk. Экипаж корабля составляет порядка 300 моряков.

Таллинн, Иван Бабурин

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