США выделяют новый пакет военной помощи Украине, а ЕС – миллион снарядов

Госсекретарь Энтони Блинкен в понедельник, 20 марта, распространил заявление, в котором говорится, что Соединенные Штаты выделяют Украине очередной пакет военной помощи, на этот раз объемом 350 миллионов долларов, – сообщают СМИ

В заявлении Блинкена, в частности, говорится: «Сегодня я авторизую 34-е выделение оружия и снаряжения США Украине объемом 350 миллионов долларов. В новый пакет помощи войдут боеприпасы для РЗСО HIMARS и для БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы, речные лодки и другое снаряжение».

В свою очередь, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД и министров обрроны стран-членов ЕС в понедельник, 20 марта, заявил, что страны Содружества утвердили план по передаче Украине 1 млн. снарядов в ближайшие 12 месяцев.

В своем микроблоге в Twitter Боррель написал: «Страны ЕС согласились предоставить Украине 1 млн. артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. У нас план из трех шагов: €1 млрд на немедленные поставки, €1 млрд на совместные закупки, создание комиссии по резкому увеличению производственных возможностей».

Вашингтон, Иван Бабурин

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