Семнадцать стран ЕС и Норвегия договорились о совместных поставках крупнокалиберных снарядов для киевского режима

Европейское оборонное агентство в понедельник, 20 марта, распространило заявление, в котором говорится, что 17 государств ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов калибра 155 мм для поставок на Украину и восстановления собственных запасов.

В документе, обнародованном Европейским оборонным агентством, в частности, говорится: «18 стран подписали в понедельник проект по совместным закупкам артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм для Украины и восстановления собственных запасов. Документ подписали: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, а также не входящая в ЕС Норвегия. Документ предусматривает ускоренный двухлетний план заказов 155 миллиметровых снарядов, которые необходимы Украине в первую очередь, и долгосрочный семилетний план закупок более широкой номенклатуры боеприпасов».

Кроме того, Агентство сообщило, что глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель в своем письменном заявлении сказала: «После сегодняшнего подписания 18 стран смогут разместить общий заказ на боеприпасы и передать его европейской промышленности через Европейское оборонное агентство. Украинские власти четко озвучили свои потребности и это часть нашего ответа на них».

«Закупая вместе через Европейское оборонное агентство и мобилизуя финансовую помощь через Европейский фонд мира, мы сможем поставить снаряды Украине быстрее и в больших объемах», – отметил Боррель.

Брюссель, Иван Бабурин

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