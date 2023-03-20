Университет Хельсинки в понедельник, 20 марта, объявил о присвоении звания «почетный доктор наук» в различных научных областях, в том числе, экоактивистке из Швеции Грете Тунберг, президенту Финляндии Саули Ниинистё и еще 28 других деятелей со всего мира, – сообщает стали, – сообщает финское издание Helsingin sanomat.

В комментарии изданию профессор университета Мартти Ниссинен заявил: «Выбирая Грету в качестве почетного доктора, мы сообщаем миру, что хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она. Факультет хотел расширить взгляд на права человека и состояние Земли».

Отметим, что Грете Тунберг присвоено звание почетного доктора факультета теологии, а президенту Финляндии Саули Ниинистё – почетный доктор факультета философии.

Для справки: шведская экоактивистка ГретаТунберг с 2010 по 2018 год училась в частной школе Франска Сколан в Стокгольме, позже перевелась в школу Крингласколан в Седертелье. В 2019 году она окончила 9-й класс (завершение неполного среднего образования в Швеции) с отличными оценками, 14 As и Bs по трем предметам: шведский язык, домоводство и физкультура.

Хельсинки, Иван Бабурин

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