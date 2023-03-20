Индия выразила решительный протест США

МИД Индии в понедельник, 20 марта, выразило решительный протест Соединенным Штатам Америки в связи с нападением на здание генерального консульства республики в Сан-Франциско сторонников радикального движения сикхов, – сообщают СМИ.

В заявлении, размещенном на сайте индийского внешнеполитического ведомства: «На встрече с временным поверенным в делах США в Нью-Дели Индия выразила решительный протест в связи с актами вандализма в отношении имущества генерального консульства Индии в Сан-Франциско».

«Напоминаем правительству США об обязанности по защите дипломатического представительства. Предлагаем принять соответствующие меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. Посольство Индии в Вашингтоне также передало эти опасения в Госдепартамент США», – сообщили в МИД Индии.

Отметим, что агентство Press Trust of India в воскресенье, 19 марта, сообщило, что группа сторонников создания «независимого сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб Халистан» напала на генконсульство Индии в Сан-Франциско.

«Нападающие ворвались на территорию генконсульства и установили там два флага «независимого Халистана» и проникли в помещение диппредставительства, где устроили погром, разломав железными прутьями двери и окна», – сообщалось в публикации агентства.

Нью-Дели, Иван Бабурин

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