Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2

Пресс-служба Вооруженных сил Норвегии в понедельник, 20 марта, сообщила, что Украина получила восемь танков Leopard 2, а также, что подготовка личного состава для управления ими сейчас идет в Польше, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства Норвегии, говорится: «26 января было объявлено о передаче танков Украине. Вскоре после этого было решено, что Норвегия пожертвует восемь танков типа Leopard 2 и до четырех машин поддержки. Танки сейчас на месте, обучение личного состава тоже идет в Польше под эгидой ЕС».

В свою очередь, глава норвежского министерства обороны Бьорн Арильд Грам заявил: «Норвегия выделяет целевые средства на закупку боеприпасов и запасных частей для переданных Украине танков. Сейчас мы считаем абсолютно правильным поддерживать Украину. Для норвежской и европейской безопасности важно, чтобы Россия не выиграла против Украины».

Осло, Иван Бабурин

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