Блинкен: Визит Си Цзиньпина в Москву позволит Путину переобуть войска

Глава Госдепартамента США в понедельник, 20 марта, заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву позволит Путину «переобуть войска», поэтому нельзя прекращать огонь на Украине, – сообщают СМИ.

Комментируя визит председателя КНР в Москву, глава американской дипломатии заявил: «Прекращение огня сейчас без долгосрочного решения позволит президенту Путину отдохнуть и переобуть свои войска, а затем возобновить войну в более выгодное для России время. Мир не должен быть обманут любым тактическим ходом России при поддержке Китая или любой другой страны, чтобы заморозить войну на своих условиях».

«То, что президент Си приехал в Россию через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, говорит о том, что Китай не чувствует ответственности за то, чтобы привлечь Кремль к ответственности. И вместо того, чтобы осудить, Си скорее предоставит дипломатическое прикрытие для России», – завил Энтони Блинкен.

Вашингтон, Иван Бабурин

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