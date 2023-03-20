Президент Уганды назвал гомосексуалистов «извращенцами» и пригрозил им десятью годами тюрьмы

Президент Уганды Йовери Мусевини во время обращения к нации в ходе обсуждения законопроекта, согласно которому представителям ЛГБТ может грозить до десяти лет тюрьмы, назвал гомосексуалистов извращенцами, – сообщает в понедельник, 20 марта, издание Africanews.com.

В ходе своего выступления Мусевини сказал: «Кто вовлечен в однополые сексуальные взаимоотношения или считает себя ЛГБТ, будет грозить до 10 лет лишения свободы. Гомосексуалисты – это извращение, отклонение от нормы. Это извращенцы! Извращенцы от природы или вследствие воспитания».

«Нам нужно получить медицинское заключение по этому поводу. Западные страны должны прекратить растрачивать время человечества, пытаясь привить свои привычки другим народам», – подчеркнул президент Уганды.

Кампала, Иван Бабурин

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