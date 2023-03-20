После резкой критики, допущенной главой Госдепа в адрес Си Цзиньпина, в США заявили, что планируют его визит в Китай

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге в понедельник, 20 марта, заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему планируют визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Кирби сказал: «Мы считаем важным сохранять открытыми каналы коммуникации, в особенности сейчас, когда напряженность столь высока. Вот почему мы сохраняем намерение осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Эта поездка была отложена, но не отменена. В настоящее время Вашингтон и Пекин ведут диалог по организации визитов в Китай министров финансов и торговли США Джанет Йеллен и Джины Раймондо. Эти поездки, над проработкой которых мы работаем, будут нацелены на обсуждение вопросов экономического характера».

Отметим, что ранее сегодня глава Госдепа выступил с резкой критикой председателя КНР за его визит в Москву. В частности, Блинкен сказал: «То, что президент Си приехал в Россию через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, говорит о том, что Китай не чувствует ответственности за то, чтобы привлечь Кремль к ответственности. И вместо того, чтобы осудить, Си скорее предоставит дипломатическое прикрытие для России».

Вашингтон, Иван Бабурин

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