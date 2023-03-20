Россия и Китай начнут сотрудничество в области спутниковой навигации

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому госкорпорации «Роскосмос» и МИД РФ поручено провести с переговоры представителями КНР и создать подкомиссию по сотрудничеству в области спутниковой навигации.

В документе, опубликованном в понедельник, 20 марта, на официальном портале правовой информации, говорится: «Поручить государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» провести совместно с МИДом России переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.

В протоколе, предлагаемом к подписанию между Россией и КНР, говорится: «Стороны в рамках российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств учреждают подкомиссию по сотрудничеству в области спутниковой навигации. … Работа комиссии нужна для сотрудничества в сфере спутниковой навигации, а также обеспечения совместимости и взаимодополняемости российской навигационной системы ГЛОНАСС и китайской Beidou. Планируется совместное развитие дополнений к системам двух стран и мониторинг потребительских характеристик навигационных услуг».

Москва, Иван Бабурин

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