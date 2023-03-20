Российский истребитель не допустил нарушения государственной границы американским стратегическим бомбардировщиком

Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ в понедельник, 20 марта, сообщил, что истребитель Су-35 сопроводил над Балтийским морем два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, не допустив нарушения Государственной границы России.

В сообщении на официальном Telegram-канале миноброны РФ говорится: «20 марта радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели, выполняющие полет в направлении Государственной границы Российской Федерации. Цели классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США».

«В целях идентификации и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа, экипаж которого занял установленную зону дежурства в воздухе. После удаления иностранных военных самолетов от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования», – сообщили в российском оборонном ведомстве и добавили, что «полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы РФ не допущено».

Москва, Иван Бабурин

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