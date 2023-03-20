Байден хотел бы поговорить с Си Цзиньпином, но председателю КНР некогда, он у Путина

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 20 марта, заявил, что разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина обязательно состоится, но пока лидер Китая – занят, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Мы хотим сделать так, чтобы этот разговор произошел в подходящее время и в правильном контексте. Председатель Си остается довольно занят – у него только закончился народный конгресс, а сейчас он в Москве».

Также, представитель Белого дома, комментируя визит председателя КНР в Москву, заявил, что «США считают в данный момент перемирие на Украине неприемлемым, и встреча между президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином не должна к нему привести. Перемирие – плохо, потому что оно ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно».

Вашингтон, Иван Бабурин

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