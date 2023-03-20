СМИ: Венгрия ветировала публикацию совместного заявления стран ЕС по ордеру на арест Путина

Вето на публикацию совместного заявления стран-членов Евросоюза по вопросу выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест Владимира Путина в понедельник, 20 марта, наложила Венгрия, – сообщает агентство Bloomberg.

Агентство пишет, что позиция Венгрии относительно выдачи ордера на арест президента России может быть высказана на очередном саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 23-24 марта, а пока из-за позиции Будапешта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был вынужден опубликовать заявление от своего имени, приняв в нем к сведению решение МУС.

«В проекте декларации по итогам саммита используются схожие формулировки с заявлением Борреля. При этом, некоторые европейские лидеры могут потребовать использования более жесткой риторики в адрес российских властей относительно решения МУС», – сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и отмечает, что «комментировать сведения о венгерском вето в адрес совместного заявления во внешнеполитической службе Евросоюза отказались».

Брюссель, Иван Бабурин

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