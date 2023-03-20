Евросоюз в 2022 году заплатил €10 млн. Международному уголовному суду за «работу по Украине»

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время своего выступления в Лондоне на международной конференции спонсоров работы Международного уголовного суда при расследовании военных преступлений на Украине в понедельник, 20 марта, заявил, что Евросоюз в 2022 году заплатил Международному уголовному суду (МУС) €10 млн. за его «работу по Украине» и выделит до 2025 года еще €3 млн., – сообщает ТАСС.

Выступая перед участниками конференции, Рейндерс сказал: «С начала российской агрессивной войны Еврокомиссия предоставила €10 млн. в поддержку работы МУС по Украине. И позвольте мне заверить вас, что Евросоюз остается готов предоставлять необходимую материальную поддержку, поскольку ситуация на Украине требует адекватного ответа. Финансовое решение было недавно принято продолжить поддержку со стороны ЕС до 2025 года на уровне €3 млн. … В дополнение Еврокомиссия, Совет ЕС и страны сообщества обсуждают координацию действий и выполнение запроса о дополнительной финансовой помощи со стороны офиса прокурора МУС».

«Украине как можно скорее ратифицировать Римский статут, так как страна де-юре не признает юрисдикции МУС, который расследует преступления, совершенные на ее территории. Еврокомиссия и страны ЕС на протяжении долгого времени призывали Украину ратифицировать Римский статут. Такое решение приведет украинское законодательство в соответствии с международными стандартами и таким образом усилит порядок, основанный на правилах для нынешнего и будущего поколений украинцев», – заявил еврочиновник и пообещал, что «ЕС будет обсуждать вопрос реформирования Римского статута, с целью распространить юрисдикцию МУС на преступления военной агрессии».

Лондон, Иван Бабурин

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