Законопроект, предписывающий разведке рассекретить имеющиеся у нее данные о происхождении нового коронавируса, подписал в понедельник, 20 марта, президент США Джо Байден, – сообщают СМИ.

В письменном заявлении, распространенном Белым домом, говорится: «В понедельник, 20 марта 2023 года, президент подписал «Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года», который требует от директора Национальной разведки рассекретить определенную информацию, касающуюся происхождения COVID-19».

Киев, Иван Бабурин

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