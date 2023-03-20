Столтенберг заявил об увеличении вдвое протяженности границ НАТО с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге с министрами обороны Финляндии и Швеции Пеккой Хаависто и Антти Кайкконеном в понедельник, 20 марта, заявил, что усилия Владимира Путина привели к тому, что протяженность границ НАТО с Россией увеличится более чем вдвое, – сообщают СМИ.

Глава Североатлантического альянса, в частности, сказал: «Путин заявлял своей целью уменьшить количество НАТО в Европе и поэтому начал военную операцию на Украине.

Но у него получается ровно наоборот. В Европе будет больше НАТО, о чем свидетельствует тот факт, что и Финляндия, и Швеция подали заявки и получили приглашение стать полноправными членами. А когда Финляндия присоединится, граница НАТО с Россией увеличится более чем вдвое, граница между НАТО и Россией увеличится на 1300 километров».

Брюссель, Иван Бабурин

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