В США решили прекратить «нормальные» отношения с Китаем

Законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем авторства сенатора-республиканца Джоша Хоули от штата Миссури внесен в конгресс США, – передают СМИ.
Сообщается, что закон Хоули направлен на «снижение экономической зависимости США от КНР, а также защиту интересов американского рабочего класса и предписывает президенту США отменить «нормальный» статус торговых отношений, также повысить пошлины на товары, импортируемые из Китая».
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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