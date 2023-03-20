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Вторник, 21 марта 2023, 01:52 мск

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В США решили прекратить «нормальные» отношения с Китаем

Капитолий, фото: официальный сайт сената СШ

Законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем авторства сенатора-республиканца Джоша Хоули от штата Миссури внесен в конгресс США, – передают СМИ.

Сообщается, что закон Хоули направлен на «снижение экономической зависимости США от КНР, а также защиту интересов американского рабочего класса и предписывает президенту США отменить «нормальный» статус торговых отношений, также повысить пошлины на товары, импортируемые из Китая».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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