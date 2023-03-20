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Вторник, 21 марта 2023, 01:52 мск

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Посол России заявил, что Вашингтон одержим идеей нанести поражение России

Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: vk.com/rusembusa

Посол России в США Анатолий Антонов в понедельник, 20 марта, комментируя выделенный США очередной пакет военной помощи Украине в размере $350 млн., заявил, что Белый дом одержим идеей нанести стратегическое поражение России, сообщает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба российского диппредставительства, Антонов сказал следующее: «Вашингтон одержим идеей нанести нашей стране стратегическое поражение. Своими шагами администрация лишь подталкивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям. В США не задумываются, что, подливая масла в огонь, лишь провоцируют расширение географии украинского кризиса. Подобные действия ставят под угрозу безопасность всей Европы, увеличивая риски прямого столкновения России и НАТО».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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