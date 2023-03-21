В США заявили о превращении ЕС в военный альянс

Евросоюз превратился в военный альянс вследствие отправки Украине все новых партий оружия, считает кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки Джеффри Янг.

«Мне кажется, ЕС превратил себя в военный альянс. Западным империалистам было недостаточно одного НАТО», – написал политик-демократ на своей странице в сервисе микроблогов.

Евросоюз нарастил резерв Фонда мира, финансирующего закупки оружия для Украины, на 2,2 млрд евро, до 7,979 млрд евро. 17 стран-членов ЕС и Норвегия договорились проводить совместные закупки боеприпасов калибра 155 мм. Часть снарядов они отправят на Украину, а часть – на собственные склады, чтобы возместить поставки киевскому режиму.

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