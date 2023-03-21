Столтенберг назвал сроки принятия Финляндии в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 21 марта, заявил, что Финляндия станет членом Североатлантического альянса еще до проведения выборов президента в Турции 14 мая, – передают СМИ.

Сообщается, что Столтенберг сказал: «Я получил подтверждение, что парламент Венгрии ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в ближайшее время, а парламент Турции сделает это до предстоящих выборов, поэтому я ожидаю, что Финляндия станет членом НАТО до выборов в Турции. По Швеции я не могу назвать конкретных сроков, но ее вступление является приоритетным».

Следует напомнить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что голосование по ратификации членства Финляндии в НАТО в парламенте республики может пройти до выборов президента страны, запланированных на 14 мая.

Брюссель, Иван Бабурин

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