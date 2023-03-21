МИД РФ: Реакция России на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном будет адекватной

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя заявление британского замминистра обороны Аннабель Голди о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном, заявил, что Москва на этот шаг будет реагировать адекватно, – сообщает во вторник, 20 марта, РИА Новости.

В частности, российский дипломат сказал: «В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники и их использования мы будем реагировать адекватно. Мы об этом уже предупреждали. Решение британских властей – это еще один шаг по направлению к пропасти эскалации, и ее непредсказуемые последствия полностью ложатся на Лондон, его единомышленников и преступный террористический режим в Киеве».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что передача Британией Украине боеприпасов с обедненным ураном повторяют «Югославский сценарий».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявила замминистра обороны Аннабель Голди». Югославский сценарий. Эти снаряды не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей. Кстати, наивно полагать, что жертвами станут только те, против кого это всё будет применено. В Югославии пострадали в первую очередь натовские солдаты, в частности итальянцы. Потом они долго пытались выбить компенсацию у НАТО за потерянное здоровье. Но в исках им было отказано».

«Когда очнутся на Украине? Я не про зависимых на Банковой. А про тех, кто еще способен думать. Их благодетели их же и травят», – подчеркнула представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

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