СМИ: Белый дом обеспокоился растущим влиянием Маска

Растущее влияние миллиардера, основателя SpaceX и владельца соцсети Twitter,

Илона Маска вызывает все большую обеспокоенность администрации Белого дома, поскольку бизнесмен контролирует компании в критически значимых для США отраслях, включая транспортную, аэрокосмическую и телекоммуникационную, а также здравоохранение и социальные медиа, сообщает во вторник, 21 марта, агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на неназванных официальных лиц пишет, что в руководстве США обсуждается возможность принудительного разделения активов или попытки оспорить покупку Twitter.

Собеседники Bloomberg говорят, что «приход Маска в Twitter вызывает наибольшее беспокойство у команды Байдена. С момента, когда бизнесмен возглавил соцсеть, он «распотрошил» персонал и отказался от любого подобия модерации контента, «позволив дезинформации процветать, иногда и в его собственном аккаунте, у которого почти 132 млн. подписчиков. … Он также все чаще вступает в союз с республиканцами, которые утверждают, что они подверглись цензуре со стороны крупных технологических компаний и демократов, и открыто поддерживает противников Байдена».



Источники агентства также говорят, что сам Илон Маск «близок к неприкосновенности», поскольку поддерживает близкие связи со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, а его лоббисты на протяжении многих лет работали с конгрессом для поддержки законодателей».

«Попытки оказать давление на Маска могут обернуться политическими рисками для самого Байдена», – сообщили источники Bloomberg.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»