Путин и Си Цзиньпин подписали два важных совместных документа

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Кремле во вторник, 21 марта, подписали два важных совместных документа, – сообщили в Кремле.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа: «Совместное заявление об углублении российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия» и «Совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года»

По итогам подписания документов глава российского государства сказал: «Эти два документа задают для правительств, деловых и общественных кругов наших стран ориентиры на перспективу, формируют долгосрочные цели по реализации стоящих между нашими странами схожих задач всестороннего национального развития».

«Переговоры были успешными, прошли конструктивно. Подписанные документы в полной мере отражают уровень отношений России и Китая, которые находятся на высшей точке за всю историю. Сотрудничество в экономике остается приоритетом в двусторонних отношениях», – отметил Путин.

Москва, Иван Бабурин

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