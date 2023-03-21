Путин: Когда Запад и Киев будут готовы, «мирный план» КНР по Украине может быть взят за основу

Президент России Владимир Путин по итогам официальных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле во вторник, 21 марта, заявил, что мирный план, предложенный Китаем может быть взят за основу урегулирования ситуации на Украине, – сообщили в Кремле
Владимир Путин в частности, сказал: «Си Цзиньпин уделил большое внимание мирным инициативам в ходе переговоров. Многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы Запад и Киев».
Москва, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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