Си Цзиньпин выступил за урегулирование на Украине, руководствуясь Уставом ООН

Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 21 марта, заявил, что Китай выступает за украинское урегулирование, руководствуясь принципами устава ООН, – сообщили в Крмле.

В ходе своего выступления Си Цзиньпинсказал: «Хотел бы подчеркнуть, что по украинскому урегулированию мы неуклонно руководствуемся принципами устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению и восстановлению переговоров. Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде. Мы всегда за мир и диалог. Мы твердо стоим на верной стороне истории».

«Я рассчитываю на поддержание тесных контактов с президентом Владимиром Путиным в самых разных формах на благо динамичного и долгосрочного развития российско-китайских отношений», – подчеркнул председатель КНР.

Москва, Иван Бабурин

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