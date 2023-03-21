Путин и Шойгу прокомментировали желание Британии передать Киеву снаряды с обедненным ураном

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу после переговоров с главой КНР в Кремле, комментируя инициативу Великобритании поставлять на Украину снаряды с обедненным ураном, сказали что «Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле», а также что заявление Лондона «подвигает к серьезным раздумьям, чем мы можем ответить», – сообщают СМИ.

Глава российского государства по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином сказал: «Сегодня стало известно, что Великобритания, устами заместителя главы министерства обороны страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле».

Со своей стороны глава минобороны России Сергей Шойгу, комментируя инофрмацию о поставках Великобританией Киеву боеприпасов с обедненным ураном заявил следующее: «Они уже применяли эти боеприпасы, когда были события в Сербии, где они без всяких санкций ООН бомбили мирные города, разрушали мосты. Тогда и у них были последствия, у тех, кто применял эти боеприпасы, были серьезные заболевания, они изучали это все. Как всегда их мало интересовало, каким образом эти боеприпасы повлияли на тех, против кого они их применяли. И как-то так это все тихо успокоилось и заглохло».

«Это подвигает нас к серьезным раздумьям по поводу дальнейшего хода событий, и чем мы можем ответить», – отметил министр обороны России.

Ранее сегодня замглавы минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Соединенное королевство готово передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном.

Москва, Иван Бабурин

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