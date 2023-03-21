Путин и Си Цзиньпин: Державы, обладающие ядерным оружием, должны вывезти его с территорий других стран

Президент России Владимир Путин по итогам официальных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле во вторник, 21 марта, подписали совместное заявление, в котором, в том числе, говорится, что «ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами своих территорий и должны вывезти его из-за рубежа», – сообщали в Кремле

В совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина говорится: «Ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами своих территорий и должны вывезти его из-за рубежа», а также, что «Москва и Пекин серьезно озабочены военно-биологической деятельностью США, и требуют разъяснений от Вашингтона».

«Попытки подменять общепризнанные принципы и нормы международного права «порядком, основанным на правилах» неприемлемы. … Обе страны настаивают, чтобы НАТО строго соблюдала оборонительный характер своей организации и уважала чужой суверенитет», – говорится также в заявлении лидеров двух стран.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»