Израильские «резервисты» заявили об ужесточении борьбы

Представитель организаторов «протеста резервистов» подполковник запаса армии Израиля Рон Шараф на пресс-конференции во вторник, 21 марта, заявил об ужесточении борьбы в связи с нарушением правительством Израиля «общественного договора с армией», – сообщают израильские СМИ.

Рон Шараф в частности, заявил: «Правительство нарушает общественный договор с армией. Исполнительная власть с неограниченными полномочиями – это диктатура. Если юридическая реформа будет принята, ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) не сможет существовать как народная армия».

«Армия распадается на ваших глазах, а вы молчите уже 11 недель. С сегодняшнего дня мы начинаем собирать подписи под петицией, призывающей резервистов не являться на службу, если реформа будет осуществлена», – заявили представители «протеста резервистов» в обращении к министру обороны Израиля Йоаву Галанту.

Как отмечают израильские СМИ, бывший начальник Генштаба Дан Галуц, поддержав организаторов протеста, заявил: «Есть те, кто пытаются выставить резервистов как отказников, но единственные отказники здесь – это те, кто сидят в правительстве».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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