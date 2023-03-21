В ООН не представляют себе мирный процесс на Украине

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак ООН на брифинге во вторник, 21 марта, заявил, что в настоящее время Всемирная организация не считает возможным начало мирного процесса на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Фархан Хак сказал: «В данный момент, как вы видите из наших ежедневных сообщений о насилии на земле и о ходе военных операций, очевидно, что трудно представить сейчас мирный процесс на Украине. Но если эта динамика сможет измениться, то мы, конечно, будем это приветствовать и поддерживать».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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