Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина и благополучие народов России и Китая

Президент России Владимир Путин по окончанию переговоров с председателем КНР на торжественном обеде в Грановитой палате поднял тост за здоровье «нашего друга Си Цзиньпина» и за благополучие народов России и КНР», – сообщили в Кремле.

«Предлагаю тост за здоровье нашего друга, уважаемого председателя КНР, господина Си Цзиньпина, за здоровье всех членов китайской делегации. За процветание и благополучие народов России и КНР!», – сказал на торжественном обеде Путин.

Глава российского государства, провозглашая тост в честь Си Цзиньпина и членов китайской делегации, также заявил: «Прогресс, достигнутый в двусторонних связях за последние десятилетия, впечатляет. Российско-китайские отношения находятся на наивысшем за всю историю уровне и без преувеличения являются образцовыми. Это пример того, как должны взаимодействовать мировые державы, постоянные члены Совета безопасности ООН, несущие особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности на планете. В «Книге перемен», которая является настоящим сводом мудрости китайской цивилизации, говорится: «Если у людей есть общность в душе, то их общая сила настолько велика, что может разрубить самый крепкий металл, преодолеть любую преграду».

«Уверен, что у российско-китайского сотрудничества поистине безграничные возможности и перспективы. И мы продолжим действовать в унисон, крепить партнерство на благо и во имя интересов народов России и Китая», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

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