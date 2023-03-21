Медведева радует, что Запад «в бешенстве» от визита Си Цзиньпина в Россию

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во вторник, 21 марта, заявил, что его «очень радует» то, что на Западе «в бешенстве» от итогов визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву, – сообщает Первый канал.

В эфире телеканала, отвечая на вопрос, что он думает о реакции Запада на визит Си Цзиньпина в Россию, Медведев сказал: «Я думаю, они радуются вместе с нами».

При этом, на ремарку журналиста, что «они в бешенстве», зампред Совбеза России ответил: «Очень хорошо. Меня это очень радует».

Москва, Иван Бабурин

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