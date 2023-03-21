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Вторник, 21 марта 2023, 23:25 мск

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Медведева радует, что Запад «в бешенстве» от визита Си Цзиньпина в Россию

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во вторник, 21 марта, заявил, что его «очень радует» то, что на Западе «в бешенстве» от итогов визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву, – сообщает Первый канал.

В эфире телеканала, отвечая на вопрос, что он думает о реакции Запада на визит Си Цзиньпина в Россию, Медведев сказал: «Я думаю, они радуются вместе с нами».

При этом, на ремарку журналиста, что «они в бешенстве», зампред Совбеза России ответил: «Очень хорошо. Меня это очень радует».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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