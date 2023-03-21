Си Цзиньпин Путину: Мы вместе двигаем перемены, которых не было 100 лет

Председатель КНР Си Цзиньпин вечером во вторник, 21 марта, покидая Грановитую палату Кремля после торжественного обеда, сказал президенту России Владимиру Путину, что они вместе «двигают перемены, которых не было 100 лет, – сообщают СМИ.

Прощаясь с президентом России у Грановитой палаты Кремля, Си Цзиньпин сказал: «Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. А мы вместе двигаем эти перемены. Путин: Согласен. Си Цзиньпин: Берегите себя, пожалуйста, дорогой друг!»

В ответ Путин пожелал главе КНР «счастливой дороги».

Следует отметить, что встреча глав России и Китая длилась более шести часов.

Москва, Иван Бабурин

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