Госдеп: США не намерены признавать своих ошибок войны в Ираке

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель США на брифинге во вторник, 21 марта, заявил, что Соединенные Штаты не станут делать выводов из войны в Ираке и не намерены признавать своих ошибок, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления перед представителями СМИ американский дипломат сказал: «США не станут делать выводов из войны в Ираке или признавать своих ошибок, потому что в отношениях с Багдадом устремлены в будущее, а не прошлое. Наша администрация в отношениях с Ираком намерена смотреть вперед. США и Ирак продолжают строить стратегическое партнерство».

Вашингтон, Иван Бабурин

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