На саммите ЕС 23-24 марта будет рассмотрен вопрос конфискации замороженных российских активов

Глава Европейского совета Шарль Мишель во вторник, 21 марта, направил приглашение на саммит ЕС 23-24 марта лидерам 27 стран Содружества, в котором говорится, что на мероприятии будут обсуждаться вопросы конфискации замороженных российских активов и план поставок на Украину 1 млн. снарядов в течение ближайших 12 месяцев, – сообщают СМИ.

В документе от имени Шарля Мишеля, опубликованном пресс-службой Евросовета, говорится: «С нашей последней встречи в феврале мы работали над срочным увеличением нашего производства и поставок боеприпасов на Украину. Наша цель – предоставить Киеву 1 млн. снарядов в течение 12 месяцев и обеспечить ему адекватное финансирование. С этой целью мы должны принять меры для расширения производственных возможностей европейской оборонной промышленности».

«Мы также продолжим работу по использованию замороженных российских активов и по привлечению международного сообщества к поддержке миропорядка, основанного на правилах. Перед главами ЕС по традиции выступит онлайн президент Украины Владимир Зеленский. Мы как всегда выразим Украине свою непоколебимую поддержку», – написал глава Евросовета в приглашении на саммит лидерам стран ЕС.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»