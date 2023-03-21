Минюст РФ внес в список нежелательных организаций Transparеncy International*

Министерство юстиции России во вторник, 21 марта, сообщило, что на основании решения первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина Международная неправительственная организация Transparеncy International* внесена в перечень нежелательных.



«Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Transparеncy International* со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран», – говорилось в сообщении надзорного ведомства 5 марта текущего года.



В Генпрокуратуре России сообщили, что «Transparency International* формально выступает за борьбу с коррупцией во всем мире, но на самом деле вмешивается во внутренние дела России, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».



* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Москва, Иван Бабурин

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