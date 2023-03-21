В Белом доме призвали Китай добиться от России вывода войск с Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 21 марта, комментируя совместное заявление Москвы и Пекина по урегулированию украинского конфликта, заявил, что КНР должна призвать Россию вывести войска с подмандатной Киеву территории, – сообщают СМИ.

Комментируя положение совместного заявления РФ и Китая о важности соблюдения Устава ООН и призыва отказаться от шагов, ведущих к эскалации и затягиванию конфликта на Украине, Кирби сказал: «Я знаю, что сегодня был большой интерес к встрече председателя Си и президента Путина в Москве. Мы согласны с их заявлением. Следование Уставу ООН означало бы, что Россия должна уйти со всех территорий на Украине. … Если Китай хочет играть конструктивную роль в том, что касается этого конфликта, то ему нужно добиваться от России вывода войск с Украины, с украинской суверенной территории».

«Итоги встречи президента Путина и председателя Си не дают США больших ожиданий на скорое завершение конфликта на Украине. Не думаю, что сегодняшняя встреча дает нам большие ожидания, что военные действия вскоре закончатся», – отметил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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