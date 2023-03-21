США решили передать Киеву устаревшие «абрамсы»

Представитель минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер на брифинге во вторник, 21 марта, заявил, что Украине будет передана более старая модификация танков Abrams, чем планировалось изначально, а их поставки удастся осуществить не раньше осени текущего года, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Пентагона сказал: « Соединенные Штаты изменили курс и передадут Украине 31 танк M1-A1 Abrams вместо более новых вариантов M1-A2, как планировалось ранее. Такое решение Пентагон принял в тесном сотрудничестве с Украиной. США также предоставят Украине танки с современной броней и системами вооружения, которые очень схожи по возможностям с M1-A2, включая крупнокалиберный пулемет 50-го калибра и 120-мм пушку. Отправка модификации M1-A1 позволит значительно ускорить сроки поставки. Танки должны быть в Украине к осени этого года».

Между тем, на Украине врио начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов на брифинге в Military Media Center, заявил, что дефицит ВСУ в артиллерии составляет около 2000 стволов.

«Я надеюсь, что в ближайшее время мы обязательно уже будем иметь наши усовершенствованные системы, потому что у нас где-то потребность около 2000 стволов. Они со временем выходят из строя, поэтому нуждаются в обновлении», – сказал представителями СМИ Баранов.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»