В Белом доме заявили, что немедленное прекращение огня выгодно Путину, но не Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 21 марта, заявил, что прекращение огня на Украине «прямо сейчас» выгодно только Владимиру Путину, – сообщает Sky News.

Комментируя мирный план КНР, Криби сказал: «США не могут считать Китай беспристрастной стороной по ситуации на Украине, потому что Китай не осудил Россию. Мы не видели ничего из сказанного Си и Путиным, что заставило бы нас поверить в то, что война в Украине скоро закончится. Но, прекращение огня прямо сейчас, замораживание линий там, где они есть, дает, в основном Путину, время и пространство, которые ему нужны, чтобы переоснастить и переоборудовать армию, чтобы компенсировать затраты ресурсов. Это не выгодно Украине».

«Я бы не назвал отношения России и Китая союзом, но что очевидно, что обе страны хотели бы, чтобы мир играл по их правилам», – добавил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»