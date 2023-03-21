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Среда, 22 марта 2023, 01:22 мск

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Посольство России в Лондоне обвинило британские власти в «маниакальном стремлении добиться поражения России»

Посольство России в Великобритании во вторник, 21 марта, в связи с планами передачи Украине вооружений с обедненным ураном обвинило Лондон «в маниакальном стремлении добиться поражения России» и предостерегло от «пересечения очередной опасной черты», – сообщили в МИД России.

«Предостерегаем Лондон от пересечения очередной опасной черты в маниакальном стремлении добиться «поражения России», – заявили в диппредставительстве России в Лондоне.

Кроме того, в распространенном заявлении, говорится: «Рассматриваем официально подтвержденные Министерством обороны Великобритании планы передачи Украине снарядов с обедненным ураном как шаг, чреватый дальнейшей эскалацией конфликта. Очевидно, что британцами сделан выбор в пользу причинения разрушений и максимального ущерба населению фронтовых регионов».

«Дополнительный цинизм происходящему придают рассуждения британского руководства о готовности содействовать «восстановлению Украины». Украина для Великобритании – не более чем полигон для противостояния с нашей страной», – подчеркнули российские дипломаты.

Лондон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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