Президент Алжира сообщил, когда посетит Россию с официальным визитом

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун во вторник, 21 марта, заявил, что посетит Россию с официальным визитом в мае, – сообщает телеканал Al Jazeera.
В комментарии телеканалу Абдельмаджид Теббун сказал: «Мой визит в Россию стоит в графике, и он состоится в мае по приглашению президента России Владимира Путина».
Напомним, что 16 марта председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время визита в Алжир передала президенту страны Абдельмаджиду Теббуну приглашение от Владимира Путина посетить с официальным визитом Россию и принять участие во втором саммите «Россия – Африка».
Алжир, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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