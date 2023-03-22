В Будапеште возмутились фактом расследований США о положении прав человека в других странах

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время визита в Сараево на пресс-конференции в среду, 22 марта, назвал возмутительным факт того, что американский Госдеп делает доклады о ситуации с правами человека в других странах, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию брифинга в соцсетях.

Отвечая на вопрос об отчете Госдепа США о ситуации с правами человека в Боснии и Герцеговине, а также об отношении к президенту Республики Сербской Милораду Додику, глава венгерского МИДа сказал: «Должен сказать, я в шоке, и каждый год меня снова и снова шокирует, что Госдепартамент США берет на себя смелость характеризовать другие страны и делать подобные заявления ex cathedra (непререкаемо, безапелляционно. – Прим. ред.) о внутренних проблемах и положении других стран. У меня вопрос, как они до такого доходят?»

«Я считаю возмутительным и шокирующим, что вашингтонские бюрократы собираются и делают такие заявления о наших странах, ссылаясь на разного рода односторонние сведения, финансирование которых во многих случаях идет из США. Остановите это уже! Не могу себе представить себе, чтобы Венгрия писала доклад о правах человека и других ситуациях за рубежом. Почему? Потому что, с одной стороны, это не наше дело, а с другой стороны, мы тут ни при чем», – подчеркнул Петер Сийярто.

Будапешт, Иван Бабурин

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