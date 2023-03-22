Блинкен заступился за угандийских гомосексуалистов

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 22 марта, выступил с осуждением принятого накануне в Уганде закона против гомосексуализма, и призвал отказаться от его применения, – сообщает агентство AFP.

В своем микроблоге в Twitter Блинкен написал: «Мы настоятельно призываем правительство Уганды пересмотреть применение этого закона. Этот закон бросает вызов основным правам всех угандийцев и может повлиять на борьбу со СПИДом».

Как напоминает агентство, накануне в Уганде парламент станы проголосовал за закон, предусматривающий серьезные наказания для людей, вступающих в однополые отношения.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»