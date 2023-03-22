Шойгу наградил летчиков «приводнивших» в Черное море американский ударный беспилотник-разведчик

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в ходе заседания Коллегии минобороны России в Национальном центре управления обороной Российской Федерации в среду, 22 марта, вручил государственные награды медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества военнослужащим за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО. Орденами мужество были также награждены летчики самолетов Су-27, предотвратившие нарушение границ района временного режима использования воздушного пространства американским беспилотником MQ-9, – сообщили в оборонном ведомстве.

В сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале российского минобороны, говорится: «Орденами Мужества награждены летчики самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции».

«Утром 14 марта т.г. над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении Государственной границы Российской Федерации. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. В результате резкого маневрирования беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования. Летчики самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства», – сообщили в российском оборонном ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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