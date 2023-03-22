Шведские депутаты проголосовали за вступление страны в НАТО

Риксдаг (парламент) Швеции в среду, 22 марта, проголосовал за членство страны в НАТО, – передают СМИ со ссылкой на трансляцию, которая велась на сайте шведского парламента.

Сообщается, что «За» вступление Швеции в НАТО проголосовали 269 депутатов, «против» – 37. Как сообщает ТАСС, против присоединения Швеции к военному блоку выступили члены Левой партии и Партии охраны окружающей среды, по мнению которых «членство в НАТО ослабит королевство».

Депутат от «левых» Хокан Свеннелинг, в частности, сказал: «Наша свобода от военных союзов сослужила нам хорошую службу и была силой Швеции, а не слабостью. Это давало нам в политике безопасности поле для действий по содействию миру и разоружению. После сегодняшнего решения Швеция станет другой страной».

Напомним, что в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в НАТО. На сегодняшний день, ратифицировали их заявки 28 из 30 стран Североатлантического военного блока. Против принятия в альянс пока выступают Венгрия и Турция.

Стокгольм, Иван Бабурин

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