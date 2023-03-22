Майя Санду утвердила отказ властей Молдавии от родного языка

Президент Молдавии Майя Санду в среду, 22 марта, сообщила, что одобрила постановление парламента республики о замене государственного языка с молдавского на румынский, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Санду написала: «Сегодня я промульгировала закон, подтверждающий историческую и неопровержимую истину: государственным языком Молдавии является румынский язык. Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю».

Кишинев, Иван Бабурин

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