СМИ: Румыния хочет себе немножко Украины

Румынский сенатор Диана Шошоакэ внесла в парламент законопроект об аннексии ряда территорий Украины и добивается вторжения Румынии на Украину, – сообщается в среду, 22 марта, на сайте румынского телеканала Digi24.

В публикации под названием «Лед тронулся – Румыния хочет забрать себе немножко Украины», размещенном на сайте Digi24, в частности, говорится: «Сенатор Диана Шошоакэ представила законопроект, предполагающий прекращение Договора о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной. Тем самым она требует от руководства Румынии провести аннексию украинских территорий – Северной Буковины, части Черновицкой области, Бессарабии и острова Змеиный. Этот процесс возможен только посредством войны. В этой ситуации Украине придется открыть новый фронт».

Бухарест, Иван Бабурин

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